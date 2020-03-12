Avusturya’da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.

Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

YUNANİSTAN’DA DA VİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Yunanistan Sağlık Bakanlığı bugün ülkede corona virüs (Kovid-19) sebebiyle yaşanan ilk ölümü doğruladı. Yunanistan’ın Patras kentindeki Patra Üniveristesi Hastanesi’nde corona virüs teşhisi konulan 66 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastanın, Şubat’ta İsrail ve Mısır’daki otobüs turu sırasında virüs kapmış olabileceği belirtildi. Aynı otobüste olduğu belirtilen 53 yolcunun da hastanede ya da evde gözetim altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.