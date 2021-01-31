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31.01.2021 - 23:14 | | AA

Avusturya'da protestocular gösteri yasağına rağmen sokağa çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları, polisin gösterileri yasaklamasına rağmen sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi.

Avusturya'da protestocular gösteri yasağına rağmen sokağa çıktı

 

Başkentin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli", "Aşı zorunluluğuna hayır" ve "Senin (Başbakan) kurallarından bıktık" yazılı pankartlar açtı. 

Göstericilerin yürümesini önlemek için barikatlar oluşturan polis, protestocuların bulundukları yerden ilerlemesine izin vermedi. 

Göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, emniyet güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı, bazılarına ise cezai işlem uyguladı. 

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü. 

Halihazırda karantina koşullarının uygulandığı ülkede Kovid-19 önlemleri karşıtları, sosyal medya üzerinden hafta sonu gösteriler düzenleyeceklerini açıklamış, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Meclis Grup Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl de bu protestolarda konuşma yapacağını duyurmuştu. 

Polis dün yaptığı açıklamada, geniş katılımlı gösterilerin virüsün yayılmasına yol açtığı ve halk sağlığının tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yapılacak bütün gösterilerin yasaklandığını bildirmişti. 

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