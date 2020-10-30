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30.10.2020 - 10:42 |

Avusturya’da vakalar ve ölümler hızla artıyor!

Avusturya’da son 24 saat içinde 4 bin 453 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedilirken, 29 kişi daha hayatını kaybetti.

Avusturya’da vakalar ve ölümler hızla artıyor!

Avusturya’da artan koronavirüs vakaları hükümeti harekete geçirdi. Almanya ve Fransa’nın ardından Avusturya’da da yeni önlemler gündeme geldi. Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Avusturya’daki hastane kapasiteleri ve korona salgınına ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından da düzenledikleri basın toplantısıyla, Cumartesi günü alınan kararları basın toplantısıyla duyuracaklarını bildirdiler.

YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

Hükümet yarın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayacak. Yeni tedbirler arasında kapatma, karantina ve yeni yasaklar dahil her kararın masada olduğu belirtiliyor.

Avusturya’da son 24 saat içinde 4 bin 453 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi ve vaka sayısı 93 bin 949’a ulaştı.

 

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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