Avusturya’da vakalar ve ölümler hızla artıyor!

Avusturya’da artan koronavirüs vakaları hükümeti harekete geçirdi. Almanya ve Fransa’nın ardından Avusturya’da da yeni önlemler gündeme geldi. Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Avusturya’daki hastane kapasiteleri ve korona salgınına ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından da düzenledikleri basın toplantısıyla, Cumartesi günü alınan kararları basın toplantısıyla duyuracaklarını bildirdiler.

YENİ ÖNLEMLER GELİYOR

Hükümet yarın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayacak. Yeni tedbirler arasında kapatma, karantina ve yeni yasaklar dahil her kararın masada olduğu belirtiliyor.

Avusturya’da son 24 saat içinde 4 bin 453 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi ve vaka sayısı 93 bin 949’a ulaştı.