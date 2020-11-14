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14.11.2020 - 15:30 |

Avusturya'dan flaş karantina kararı!

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra 'tam' kapanma kararı aldı. Kararın salı günü uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

Avusturya'dan flaş karantina kararı!

Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra 'tam' kapanma kararı aldı. Reuters haber ajansı, hükümet tarafından açıklanan kararın, 17 Kasım Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

Avusturya'da şu anda geceleri sokağa çıkma yasağını kapsayan kısmi karantina uygulaması devam ediyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre akşam 20.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında uygulanan karantina uygulaması tüm güne çıkarılırken, hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapalı olacak.

Ülkede orta öğretim kurumları uzaktan eğitime devam ederken daha küçük yaş grupları okula gitmeye, anaokulları da açık kalmaya devam edecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz alınan yeni kararları bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.

 

 

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldularGaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 ağaca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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