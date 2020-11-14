Avusturya'dan flaş karantina kararı!

Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra 'tam' kapanma kararı aldı. Reuters haber ajansı, hükümet tarafından açıklanan kararın, 17 Kasım Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

Avusturya'da şu anda geceleri sokağa çıkma yasağını kapsayan kısmi karantina uygulaması devam ediyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre akşam 20.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında uygulanan karantina uygulaması tüm güne çıkarılırken, hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapalı olacak.

Ülkede orta öğretim kurumları uzaktan eğitime devam ederken daha küçük yaş grupları okula gitmeye, anaokulları da açık kalmaya devam edecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz alınan yeni kararları bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.