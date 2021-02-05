Aynı anda çift kol ve yüz nakli yapıldı

ABD’de bir kaza sonucu vücudunun yüzde 80’i yanan Joe DiMeoi, dünyada aynı anda yüz ve çift el nakli başarıyla gerçekleştirilen ilk kişi oldu.

ABD’nin New Jersey eyaletinde 22 yaşındaki Joe DiMeo, dünyada aynı anda yüz ve çift el nakli başarıyla gerçekleştirilen ilk kişi oldu. 2018 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda vücudunun yüzde 80’inde üçüncü derece yanıklar meydana gelen, parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden DiMeo, geçen yıl ağustos ayında dünyada daha önce gerçekleştirilmeyen ve 140’tan fazla uzmanın katıldığı bir ameliyatı oldu.



3D teknolojisi kullanıldı



3D teknolojisinden faydalanıldığı yeni bir teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen 23 saatlik operasyon sonucunda DiMeo, yeni yüzü ve ellerine kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren NYU Langone Health adlı sağlık kuruluşunun Yüz Nakli Programı’nın yöneticisi olan Eduardo Rodriguez önceki gün DiMeo ile ilk kez basının karşısına geçerek, aynı anda yapılan yüz ve çift el naklinin ‘resmen’ başarıyla sonuçlandığını duyurdu.



‘Bana en büyük hediye’



DiMeo, “Bu, hayatta bir kez verilebilecek en büyük hediye. Ailem ve ben, bu ikinci şansın bana verilmesi nedeniyle çok minnettarız” açıklamasında bulundu.



DiMeo’nun yeni yüzü ve işlevlerini yerine getirebilen elleriyle hayatını kendi başına idame ettirebilecek duruma geldiğini belirten Rodriguez ise tarihe geçen bu ameliyatın büyük bir umut ve başarı getirdiğini söyledi.