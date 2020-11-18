Azerbaycan ordusu Kelbecer’e girdi

Dağlık Karabağ’da Rusya Barış Gücü’nün bölgeye konuşlanması sürerken, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer’deki bazı noktalara girdi.

Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi sonrası Rus Barış Gücü’nün bölgeye intikali hızlandı. Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmak üzere Ermenistan üzerinden Rus Barış Güçleri ve askeri teçhizat sevki hâlâ sürüyor. Sevkiyatın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Rusya, Laçın Koridoru yakınındaki Ermenistan’ın Goris bölgesini teçhizat sevki için geçici merkez üssü yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Barış Gücü’nde görev alacak Rus askerlerin Dağlık Karabağ bölgesinde 18 kalıcı gözlem noktasında faaliyet göstereceğini açıkladı.

25 Aralık’a uzatıldı

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin boşaltacağı merkezlerden biri olan Kelbecer’de, Ermenistan’ın talebi üzerine sürenin 25 Aralık’a kadar uzatıldığı ileri sürüldü. Rus Barış Güçleri, Kelbecer bölgesindeki Dadivank köyüne konuşlanmaya başlarken, Azerbaycan ordusunun da Göygöl ve Daşkesen ilçelerinin güneyinden Kelbecer bölgesine giriş yaptığı bildirildi.

Ermeni güçlerin bölgeden çekilip çekilmediği ya da ne kadar çekildiğine yönelik bilgiler Azerbaycan Ordusu tarafından modern teknoloji, uydu ve İHA’lar kullanılarak anlık takip ediliyor. Öte yandan Dağlık Karabağ yenilgisi nedeniyle Ermenistan’da yaşanan kaos ortamı iktidarı zorluyor. Eleştirilerin ordağındaki Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın, Ermeni birliklerine, ülke içindeki kalkışmaları bastırmak için Erivan’a dönme talmatı verdiği ileri sürüldü.

Çatışmalardan kaçarak Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giden Ermeni siviller ise, Rus Barış Gücü tarafından Dağlık Karabağ bölgesine geri taşınıyor. Rus TASS Haber Ajansı, Rusya’nın bölgeye konuşlandırdığı “Barış Gücü” birliklerinin, Ermeni sivilleri otobüslerle Hankendi’ye taşıdığını duyurdu. Sivillerin taşındığı otobüslere Rus askeri birlikleri ve Rusya’ya ait zırhlı araçlar eşlik etti. 15 Kasım itibarıyla yaklaşık bin Ermeni sivilin bölgeye geri getirildiği bildirildi.

Merkez ‘Berde’de iddiası

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat uyarınca, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Rusya ile bir Ortak Merkez oluşturulması için hazırlanan asker gönderme tezkeresi dün TBMM’de kabul edilirken, yerel kaynaklara göre söz konusu merkezin yer tespiti geçtiğimiz hafta, Rus heyeti ile Ankara’da yapılan görüşmelerde belirlendi. Dağlık Karabağ’a yakın olması nedeniyle Türkiye ve Rusya’nın, Azerbaycan’ın Berde kasabasında bir İzleme Merkezi kurulması üzerinde anlaştığı ileri sürüldü.

Muradov: Ben Dağıstanlıyım

Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü komutanlığına atanan Rus General Rustam Muradov, Azerbaycan kökenli olduğuna yönelik iddiaları yalanladı. Muradov, Dağıstanlı ve etnik açıdan Tabasaran (Dağıstan’da yaşayan sünni etnik bir grup) olduğunu ve Azerbaycan ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti. Muradov, bir Rus subayı olduğunu ve görevini planlandığı gibi yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Aliyev’e İranlı nişancı tacizi





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi, önceki gün işgalden kurtarılan Cebrail’i ziyaretinde, İran sınırındaki Hudaferin Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları, Aliyev’in ziyareti esnasında, İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde, dürbünde Aliyev’in hedef alındığı görülüyor. Görüntüler Rus medyasında da paylaşıldı. İran, Karabağ’daki savaş öncesinde Ermenistan’a Zengilan istikameti üzerinden lojistik destek sağlıyordu.