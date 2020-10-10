Babam sırlarıyla hayata veda etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (42) eşi Brigitte Macron (67) ilk evliliğini bankacı Andre-Louis Auziere ile yapmıştı. Lisede edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Brigitte ile Andre-Louis Auziere çiftinin mutlu bir evliliği ve üç çocuğu vardı. Ancak Emmanuel Macron’un öğretmeni Brigitte Auziere’ye aşık olması ve ısrarları sonunda duygularının karşılığını görmesi bu evliliği yıktı. Emmanuel Macron’un 17 yaşındayken öğretmeni Brigitte’ye “Seninle bir gün mutlaka evleneceğim” demesi Auziere çiftinin yuvasını dağıttı. Evliyken öğrencisiyle 10 yılı aşkın süre ilişki yaşayan öğretmen, 2006’da Auziere’den boşandı.

İnzivaya çekildi

Brigitte-Emmanuel Macron 2007 yılında evlenirken, bankacılıktan emekli olan, çevresinde “Tam bir centilmen” olarak tanınan Auziere inzivaya çekildi ve eşi tarafından terk edilmesi konusunda hiç konuşmadı. Gazetecilerin, Macron 2017’de cumhurbaşkanı seçildiğinde Auziere’yi röportaj için bulmaya çalışmaları da işe yaramadı. Toplumdan uzak yaşayan Auziere’nin (69) öldüğü de yeni ortaya çıktı. Çiftin oğlu, avukat Tiphaine Auziere (36), Paris Match dergisine geçen çarşamba yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Babam öldü. Onu 24 Aralık’ta sessiz sedasız son yolculuğuna uğurladık. Mahremiyete çok önem veriyordu, hayata da öyle veda etti.”