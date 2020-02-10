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10.02.2020 - 12:57 | | AA

BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de savaşan tüm birliklerinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

BAE Yemen'de savaşan birliklerini geri çektiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetiminin Yemen'deki Ortak Operasyon Komutanı Tümgeneral İsa Mezrui, Yemen'deki çatışmalarda toplam 108 askerini kaybeden BAE'nin bu ülkedeki tüm birliklerini geri çektiğini belirtti.

Yemen'den dönen askerler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada Mezrui, ülkesinin "dolaylı" adını verdiği yeni stratejisinin Yemen'de BAE güçlerinin varlığına dayanmadan doğrudan eğitilmiş ve donatılmış bir milli orduyu öngördüğünü söyledi.

15 BİNDEN FAZLA ASKERİ BULUNUYORDU

BAE'nin Kara Kuvvetleri, Devlet Başkanlığı Muhafızları ve özel kuvvetler olarak Yemen'deki savaşa katıldığını aktaran Mezrui, "Güçlerimiz Yemen'de görev yaptığı süre içinde BAE Kara Kuvvetleri bünyesindeki 15 birlikte 15 binden fazla askeriyle çeşitli vilayet ve kentlerde bulundu. Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarımız da toplam 500 bin saat uçuş ve 130 binden fazla sorti yaptı." dedi.

Mezrui, Yemen'de BAE Deniz Kuvvetleri'nin ise 3 birlik, 50 deniz taşıtı ve 3 binden fazla askerle hükümete destek verdiğini ve Husilerden kurtarılan bölgelerde 200 binden fazla Yemen askerinin eğitildiğini kaydetti.

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