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12.11.2020 - 07:00 |

BAE’ye F-35 izni çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satışına onay verdiğini açıkladı.

BAE’ye F-35 izni çıktı

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, “Kongre’ye, BAE’ye 10,4  milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2,97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri  konusunda Bakanlığa talimat verdim” ifadelerini kullandı.

BAE’nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının bölgedeki stratejik dengeleri değiştirecek tarihi bir fırsat olduğuna işaret eden Pompeo, başta İran olmak üzere, ABD’nin hasımlarının söz konusu normalleşme sürecini durdurmaya çalışacağını        iddia etti.

Pompeo, “Bu teklif edilen satış BAE’yi çok daha kabiliyetli kılacak ve İsrail’in niteliksel üstünlüğü vaadiyle tamamen tutarlı bir şekilde BAE’yi ABD ortakları ile ortak çalışır bir noktaya getirecektir” değerlendirmesinde bulundu. Pompeo açıklamasında, onay verilen satışı, 1979’da İsrail ile Mısır arasında kalıcı bir barış için imzalanan Kamp David Anlaşması’ndan sonra ABD’nin Mısır ile kurduğu askeri iş birliğine benzetmesi dikkati çekti.

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