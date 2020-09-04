04.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Bahçesinden 50 milyon ışık yılı uzağa gitti
İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde amatör bir uzay gözlemcisi ve üniversitede öğretim görevlisi olan Russell Discombe (32) koronavirüs karantinasında arka bahçesinden “50 milyon ışık yılı” uzağa gitmeyi elde ettiği görüntüyle başardı. Teleskopla gökyüzünü izleme hobisini karantinada profesyonel bir işe dönüştüren Discombe, derin gökyüzü cisimlerini görüntülemek için astro kamera satın aldı.
Gökyüzünden eşsiz görüntüler elde eden Discombe, “Çektiğim fotoğraflar, 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan Fil Hortumu Bulutsusu, 1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion Nebulası ve 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Kalp Bulutsusu’na uzanıyor. Ayrıca Bode Gökadası, Needle Galaksisi ve Cigar Galaksisi’nin fotoğraflarını çektim” dedi. Discombe, bu galaksilerin 10 ila 50 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu söyledi.
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