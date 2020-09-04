Bahçesinden 50 milyon ışık yılı uzağa gitti

Gökyüzünden eşsiz görüntüler elde eden Discombe, “Çektiğim fotoğraflar, 2 bin 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan Fil Hortumu Bulutsusu, 1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion Nebulası ve 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Kalp Bulutsusu’na uzanıyor. Ayrıca Bode Gökadası, Needle Galaksisi ve Cigar Galaksisi’nin fotoğraflarını çektim” dedi. Discombe, bu galaksilerin 10 ila 50 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu söyledi.







