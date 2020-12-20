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20.12.2020 - 07:00 |

Bakkal masrafını % 30 artıran sevgili

Eski ABD Başkanı Obama, salgının ilk günlerinde kızı Malia’nın sevgilisinin kendileriyle birlikte karantinada kaldığını ve gencin boğazına düşkünlüğü nedeniyle bakkal masraflarının yüzde 30 arttığını açıkladı

Bakkal masrafını % 30 artıran sevgili

ABD’nin 2009 - 2017 yılları arasındaki başkanı Barack Obama (59) bir podcast yayınında karantina sırlarını açıkladı. Eski başkanın verdiği bilgiye göre, koronavirüs salgını ABD’de Mart ayında ortaya çıktığında Michelle-Barack Obama çifti de kızları Malia (22) ve Sasha (19) ile karantinaya girdi. Karantinada ailenin bir de konuğu vardı. Bu konuk da Malia Obama’nın erkek arkadaşı olan Rory Farquharson idi. Barack Obama, bir yatırım firmasında genel müdürlük yapan Rory Farquharson’un (22) boğazına çok düşkün olduğunu, kendilerinden kat kat kat fazla yediğini ve bunun da karantinadaki bakkal masraflarını artırdığını açıkladı.

‘Bir yedi, bir yedi...’

Eski başkan, bir muhasebecinin oğlu olan Rory Farquharson’un mart ayındaki karantinada yedikleriyle kendisinin bakkal masrafını yüzde 30 civarında yükselttiğini belirtti. Farquharson’un yeme alışkanlıklarının da kendilerinden farklı olduğunu dile getiren Obama, “Onun bizimle karantinada kalmasından pek hoşlanmadım ama iyi çocuk olduğu için sesimi çıkarmadım” dedi. Karantinadayken iskambil oyunları oynadıklarını ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirdiklerini dile getiren Obama, “Daha sonra gençler bizden sıkılıp kendi hayatlarına döndüler” diye konuştu. Malia ile Rory 2017’de üniversitede tanışıp, 2019’da Londra’da birlikte tatil yapmışlar.

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