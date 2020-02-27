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27.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Bana sadece Harry deyin’

Eşiyle birlikte İngiltere kraliyetindeki unvanlarından vazgeçip sade vatandaş olan Prens Harry, katıldığı bir turizm konferansında izleyicilerden kendisine sadece “Harry” diye hitap etmelerini istedi.

‘Bana sadece Harry deyin’

 

Restleşme son noktada

Eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Prens Harry, İskoçya’da katıldığı bir turizm konferansında, delegelerden kendisine sadece “Harry” diye hitap etmelerini istedi. Konferansta konuşma yapmadan önce Prens Harry’yi kürsüye davet eden sunucu Ayesha Hazarika, “Kendisine sadece ‘Harry’ dememizi istiyor” dedi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu olan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan ile birkaç hafta içinde İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerine resmi olarak da veda edecek.

Kraliçe yasaklamıştı

Eşi ve çocuğuyla Kanada’ya taşınan Harry, kamu bütçesinden de yardım alamayacak. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Harry ile Meghan’ın “Sussex Royal” markasını kullanmasını geçen hafta yasaklamıştı. Buna sinirlenen Harry’nin daha önce kendisine “Sussex Dükü” olarak hitap edilmesini isterken, dünkü konferansta kimliğini“Sadece Harry” şeklinde açıklayarak duruma “tepki” gösterdiği iddia edildi. İngiltere’de Veliaht Prens Charles’ın büyük oğlu William’ın tahta hazırlandığı konuşuluyor.

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