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03.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Banyodan kraliçenin gümüş aynası çıktı

İngiltere’nin Bristol kentinde bir aile, evlerinin alt katındaki banyonun duvarında 1980’li yıllardan beri asılı olan gümüş aynanın Fransa’nın son kraliçesi Marie Antoinette’e ait olduğunu öğrenince şoke oldu.

Banyodan kraliçenin gümüş aynası çıktı

Aynanın kendilerine büyüklerinden miras kaldığını belirten aile, “Aynanın üzerindeki gümüş plakada Marie Antoinette yazıyordu. Ama biz yıllardır bunun bir şaka olduğunu düşünüyorduk” dedi. Değeri 10 bin sterlin olarak belirlenen ayna gelecek hafta müzayedede satışa çıkarılacak. Müzayedeci Andrew Stowe, “En ünlü tarihi figürlerden birinin bu aynaya baktığını düşünmek büyüleyici” dedi.

‘Ekmek yerine pasta yesinler’

Kraliçe Marie Antoinette, 1700’lerin ikinci yarısında Fransa’daki ekmek kıtlığı sırasında halk için “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demesiyle tarihe geçmişti. Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında “vatan hainliği” ile suçlanarak 1793 yılında giyotinle idam edilmişti.

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