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14.11.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Barış Gücü sevkiyatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Rus Barış Güçleri’nin görev alacağı gözlem noktaları ve devriye rotalarını gösteren harita yayınladı.

Barış Gücü sevkiyatı
NAMIK DURUKAN Ankara

Bölgede 16 gözlem noktası kurulduğu açıklandı. Barış Gücü ana devriyesinin görev yapacağı güzergâh ve operasyon alanlarının kırmızı üçgenlerle işaretlendiği haritalara göre, sorumluluk bölgeleri güney ve kuzey olarak ikiye bölünmüş. Laçin koridorunda görev alacak Barış Gücü’nün faaliyet alanlarının siyah çizgilerle işaretlendiği görüldü. Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil bulundurması öngörülüyor. 

Barış Gücü sevkiyatı

                        

 

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