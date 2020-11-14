Barış Gücü sevkiyatı

Bölgede 16 gözlem noktası kurulduğu açıklandı. Barış Gücü ana devriyesinin görev yapacağı güzergâh ve operasyon alanlarının kırmızı üçgenlerle işaretlendiği haritalara göre, sorumluluk bölgeleri güney ve kuzey olarak ikiye bölünmüş. Laçin koridorunda görev alacak Barış Gücü’nün faaliyet alanlarının siyah çizgilerle işaretlendiği görüldü. Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil bulundurması öngörülüyor.



