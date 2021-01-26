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26.01.2021 - 10:54 | | AA

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.Patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye’ye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Bu görüntüye şikayet yağdı! Polis hemen harekete geçtiTaksim Meydanı'nda tiyatrocu olduklarını söyleyip kostümle gezerek turistlerden selfie karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Beş kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.
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