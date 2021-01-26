Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.Patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye’ye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.