Barzani’den PKK’ya uyarı: İşgal ettiğiniz bölgeleri boşaltın

Boru hattının zarar görmesinden kaynaklanan günlük zararın 10 milyon dolar olduğu belirtildi. Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani, PKK’nın bölge halkı için giderek tehlikeli hale geldiğini belirterek “Şu ana kadar PKK’nin varlığından dolayı yüzlerce köy huzura kavuşamadığı gibi savaş ve çatışma sahası haline geldi. İşgal ettiğiniz bölgeleri boşaltın” çağrısı yaptı.



IKBY’de alternatif yönetim oluşturmaya çalışan ve Sincar bölgesinden çıkmaya direnen PKK’yı engellemek için Kürt yönetimi kapsamlı askeri önlemler alııyor. Örgütün sınırdaki faaliyetlerini büyük oranda iç kesimlere kaydırması ve birçok bölgeye yayılması Kürt yönetimini harekete geçirdi. Örgütün faaliyet gösterdiği stratejik noktalara ağır silahlı peşmerge sevk edildi. Son olarak Bahdinan bölgesindeki Akre ilçesi ve çevresinde peşmerge konuşlandırıldı.