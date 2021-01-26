MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Başbakan’ı yakan 3 kişi tutuklandı
ABONE OL
26.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

‘Başbakan’ı yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da geçtiğimiz cumartesi akşamı Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla bin kişiden fazla kişinin katıldığı gösteride başbakan Mette Frederiksen’e benzeyen kuklayı yaktığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

‘Başbakan’ı yakan 3 kişi tutuklandı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

“Men In Black” (Siyah Giyen Adam) adındaki örgüt tarafından düzenlenen protesto gösterisinin sonlarına doğru, merkez ilçe Frederiksberg’de elektrik direğine asılı ve üzerinde “O öldürülmeli” yazan başbakan Fredriksen’e benzeyen kuklayı yakan iki kişi önceki gün, üçüncü şahıs dün gözaltına alınarak ilk etapta 4 hafta tutuklandılar.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet