‘Başbakan’ı yakan 3 kişi tutuklandı

“Men In Black” (Siyah Giyen Adam) adındaki örgüt tarafından düzenlenen protesto gösterisinin sonlarına doğru, merkez ilçe Frederiksberg’de elektrik direğine asılı ve üzerinde “O öldürülmeli” yazan başbakan Fredriksen’e benzeyen kuklayı yakan iki kişi önceki gün, üçüncü şahıs dün gözaltına alınarak ilk etapta 4 hafta tutuklandılar.