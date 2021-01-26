26.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
‘Başbakan’ı yakan 3 kişi tutuklandı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da geçtiğimiz cumartesi akşamı Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla bin kişiden fazla kişinin katıldığı gösteride başbakan Mette Frederiksen’e benzeyen kuklayı yaktığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
“Men In Black” (Siyah Giyen Adam) adındaki örgüt tarafından düzenlenen protesto gösterisinin sonlarına doğru, merkez ilçe Frederiksberg’de elektrik direğine asılı ve üzerinde “O öldürülmeli” yazan başbakan Fredriksen’e benzeyen kuklayı yakan iki kişi önceki gün, üçüncü şahıs dün gözaltına alınarak ilk etapta 4 hafta tutuklandılar.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.