Başbakanın nişanlısının isyanı

Tayland’da maymunlara Hindistan cevizi toplatıldığı ortaya çıkınca hayvanseverler isyan etti. Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu (Peta) Tayland’da maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin Hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu. Hayvanseverler, Tayland’daki örgülü makakların “Hindistan cevizi makinesi” gibi eğitildiğini söylüyor.

Marketlerden boykot

Olayın ortaya çıkması üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds, Twitter’dan Hindistan cevizi ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından İngiltere’nin en yaygın süpermarketleri, Hindistan cevizinden yapılan ürünleri satmayacağını açıkladı.

‘İstismara karşıyız’

İngiltere’dan maymunların topladığı Hindistan cevizi ürünlerini satmayacaklarını duyuran marketlerden bazıları şu açıklamaları yaptı.

Waitrose: “Hayvanların sağlığını koruma politikamız gereği, maymun işçiliğinden elde edilmiş olduğunu bildiğimiz hiçbir ürünü satmamaya kararlıyız.”

Co-op: “Etik bir perakendeci olarak, maymun iş gücünün bizim ürünlerimizin içeriği için kullanılmasına izin vermeyeceğiz.”

Sainsbury’s: “Ürün çeşitliliğimizi gözden geçiriyoruz ve bu karışık meseleyi soruşturuyoruz.”

Asda: “Ürün sağlayıcılarımızdan üst düzey üretim standartlarını korumalarını bekliyoruz. Hayvanların istismar edilmesini hiçbir şekilde hoş görmeyeceğiz.”

Tesco: “Bizim kendi üretimimiz olan Hindistan cevizi sütü ve yağının yapımında maymunlar kullanılmamaktadır. Peta’nın açıkladığı hiçbir markayı kullanmıyoruz.”

Günde bin tane toplamak zorundalar

Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu (Peta) Tayland’da 8 çiftlikte maymunların tüm dünyaya ihraç edilmek üzere Hindistan cevizi toplamak üzere çalıştırıldığını açıkladı.

Erkek maymunlar günde bin Hindistan cevizi toplarken, insanlar günde 80 Hindistan cevizi toplayabiliyor.

Peta, “maymun okulları” adlı merkezlerde maymunların meyve toplamanın yanı sıra turistleri eğlendirmek için bisiklet sürme

ve basketbol eğitimi de aldıklarını tespit etti.

Maymunlar bu merkezlerde işkenceyle eğitiliyor. Boyun eğmeleri için eski lastiklere bağlanarak küçük kafeslere konuluyorlar.

Terbiyecisini ısıran maymunların köpek dişleri sökülüyor.

Peta direktörü Elisa Allen: “Bu zeki hayvanlar bu merkezlerde hayatlarını yaşanmaya değer kılacak her şeyden mahrum bırakılıyorlar. Tek sebebi Hindistan cevizi toplayıcısı olarak kullanılmak istenmeleri.”

Peta insanlığı maymun iş gücünün kullanılmasına destek olmamaya çağırıyor.