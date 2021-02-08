08.02.2021 - 07:00 |
‘Başbakanlık da yaparım, temizlik de!’
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kişisel Facebook hesabından evde temizlik yaparken çekilmiş görüntüsünü paylaşması, büyük ilgi gördü.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Başbakan Frederiksen, kendisini elinde bezle cam silerken gösteren fotoğrafına “Haftasonu ve kış güneşi. Bu da son zamanlarda vakitsizlikten aylarca camların silinmediğini gösterdi. İyi haftasonları...” ifadelerini yazdı. Mütevazılığını elden bırakmayan Frederiksen, devlet işlerinin olmadığı haftasonlarını kendine ait evinde geçirmeyi yeğlerken, halktan birisi olduğunu ön planda tutmaya gayret ediyor.