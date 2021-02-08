‘Başbakanlık da yaparım, temizlik de!’

Başbakan Frederiksen, kendisini elinde bezle cam silerken gösteren fotoğrafına “Haftasonu ve kış güneşi. Bu da son zamanlarda vakitsizlikten aylarca camların silinmediğini gösterdi. İyi haftasonları...” ifadelerini yazdı. Mütevazılığını elden bırakmayan Frederiksen, devlet işlerinin olmadığı haftasonlarını kendine ait evinde geçirmeyi yeğlerken, halktan birisi olduğunu ön planda tutmaya gayret ediyor.