Başımın üstünde yerin var

İngiltere’de Will Hall’in köpeği Meg ile yürürken bulduğu yumurtanın evde çatlamasıyla içinden çıkan yavru ördek, ailenin en şirin üyesi oldu. Yavru ördek, Alman puanteri cinsi Meg ile aralarındaki farklılıklara rağmen sıkı dost oldu.