28.06.2020 - 06:58 | | DIŞ HABERLER
Başımın üstünde yerin var
İngiltere’de Will Hall’in köpeği Meg ile yürürken bulduğu yumurtanın evde çatlamasıyla içinden çıkan yavru ördek, ailenin en şirin üyesi oldu. Yavru ördek, Alman puanteri cinsi Meg ile aralarındaki farklılıklara rağmen sıkı dost oldu.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.