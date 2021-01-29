Başkandan 'maskeleri çıkarın' emri

Kovid-19 salgınını hafife aldığı için eleştirilere maruz kalan ve aşılama planları olmadığını açıklayan Tanzanya yönetimi, şimdi de maske takanlara tepki göstermeye başladı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Kilimanjaro bölgesinin başkenti Moshi'nin belediye başkanı Juma Raibu Juma, şehirde virüsün olmadığını ileri sürerek toplantıya girdiği meclis üyelerinden maskelerini çıkarmalarını istedi.

Juma, "Oturumumuza başlamadan önce maske takan herkesten ayağa kalkmalarını rica ediyorum. Maskelerinizi çıkarın, şehrimiz güvenli. Ben belediye başkanı olarak maske takmıyorum buna rağmen sizin takıyor olmanız kendinizi çok fazla sevdiğiniz anlamına geliyor." diye konuştu.

Belediye başkanının verdiği sözlü emre tüm meclis üyelerinin uyduğu belirtildi.

DEVLET BAŞKANI: AŞILAR TEHLİKELİDİR

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı. Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını yineleyen Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.