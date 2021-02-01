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01.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Başkasında 100 TL Gwyneth’te 500 TL

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un sağlık ve yaşam ürünleri satan “Goop” adlı markasının pahalılığı eleştiri konusu oldu.

Başkasında 100 TL Gwyneth’te 500 TL

Paltrow’un ısıtıcılı yoga matını 700 sterline, sıradan bir vazoyu 400 sterline, poşet çay ve çorbadan oluşan bir oruç kitini ise 180 sterline satması eleştirildi. Serveti 130 milyon sterlin olan oyuncunun 2008 yılında kurduğu şirketi, 200 milyon sterlinlik bir küresel marka haline geldi. Şirketin verdiği sağlıklı yaşam seminerlerinin bilet fiyatının 4 bin 500 sterline kadar çıktığı biliniyor.

 

Milliyet'te Gündem (1 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
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