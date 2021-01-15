MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Başsavcı, göstericilerin Kongre üyelerine karşı suikast iddiasını yalanladı
ABONE OL
15.01.2021 - 23:52 | | AA

Başsavcı, göstericilerin Kongre üyelerine karşı suikast iddiasını yalanladı

ABD'nin Washington Bölge Mahkemesi Başsavcısı Michael Sherwin, 6 Ocak olayları sırasında Kongreye giren göstericilerin Kongre üyelerini rehin alma veya öldürmeye yönelik bir niyet taşıdıklarına dair ellerinden herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.

Başsavcı, göstericilerin Kongre üyelerine karşı suikast iddiasını yalanladı

 

ABD Kongresindeki olaylara ilişkin tartışmalar devam ederken, Amerikan medyasına yer alan ve göstericilerin Kongre üyelerine yönelik bir komplo amacıyla Kongre binasına girdiği iddialarına Washington Bölge Mahkemesinden yanıt geldi. 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Sherwin, "Şu ana kadar 'alıkoy-öldür timi' konusunda elimizde doğrudan bir kanıt yok." ifadesini kullandı. 

Sherwin, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini kaydetti. 

Amerikan medyasının Arizona'nın Pohenix kentinde yapılan bir soruşturmaya dayandırdığı haberlerde, Kongreye giren ve "QAnon Şamanı" olarak meşhur olan Jacob Anthony Chansley'nin ifadelerinde ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in masasına bıraktığı notta Kongre üyelerinin öldürülmesine ilişkin bir niyetin mevcut olduğu iddia edilmişti. 

Haberlerde göstericiler arasında Kongre üyelerini rehin almak ve öldürmek için bazı timler kurulduğu ileri sürülmüştü. 

Chansley, Pence'in Senato'daki masasına "Adalet gelecek, bu sadece bir zaman meselesi" ifadesinin yazılı olduğu bir not bırakmıştı. 

33 yaşındaki gösterici halen tutuklu iken, avukatı aracılığı ile ABD Başkanı Donald Trump'tan af yetkisini kullanarak kendisini beraat ettirmesi talebinde bulunmuştu.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

MEB'den hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin açıklama!

MEB'den hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin açıklama!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet