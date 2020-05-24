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24.05.2020 - 08:33 | | AA

Batı Trakya’da Ramazan Bayramı

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı, Ramazan Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan bazı camilerde kıldı.

Batı Trakya’da Ramazan Bayramı

Gümülcine’deki tarihi Eski Cami'de, namaz kılınacak yerler sosyal mesafe kuralına göre belirlenerek bantlarla işaretlenirken girişte dezenfektan, maske, galoş ve ayakkabıların konulacağı naylon poşetler bulunduruldu.

Kurallar nedeniyle camiye kısıtlı sayıda kişi alınması nedeniyle bayram namazı dışarıda bekleyen vatandaşlar için ikinci kez kılındı.

Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği Eski Cami’de Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu bayram namazını vatandaşlarla birlikte eda etti.

Bu arada, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel halka açık bayram tebriği salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl yapılmadı.

Atina ve Selanik’te bayram namazı kılınmadı

Cami bulunmayan başkent Atina ve Selanik’te ise, salgın nedeniyle bu yıl devlet tarafından toplu namaz için özel alanlar tahsis edilmemesi nedeniyle bayram namazları kılınmadı.

Atina'da Müslümanlar önceki yıllarda bayram namazlarını Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen Atina OAKA Stadyumu'nda, ibadete açık cami bulunmayan Selanik’te yaşayan Müslümanlar ise Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneğinde oluşturulan mescitte kılıyordu.

'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.
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