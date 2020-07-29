Bavula koydu, ormana götürdü, çiçek verip bıraktı!

35 yaşındaki eski asker Yaroslav Fokin, 2019 yılı Haziran ayında gümüş madalyalı sporcu, 34 yaşındaki eski eşi Elena Rukhlyada’yı evine gelerek bıçakla tehdit etti ve kadını mavi bir spor çantasına koydu. Forkin, genç kadını ormana kadar götürdü ve serbest bıraktı. Serbest bırakmadan önce genç kadına bir buket çiçek verdi.

"ÇOK KORKTUM, SESİMİ ÇIKARMADIM"

Rus medyasından Pravda’ya konuşan Rukhlyada, “Çok korktum çünkü bir ay önce bana ‘Seni Öldüreceğim. Yavaşça.’ demişti. Bu sebeple karşı koyamadım” dedi. 2011 Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan genç kadın, uzun süre bu olay hakkında konuşmadığını çünkü travma yaşadığını ifade etti. Yaroslav Forkin, adam kaçırma suçundan geçen yıl yargılanarak 4,5 yıl hapis cezası aldı.