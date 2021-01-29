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29.01.2021 - 07:00 |

‘Bayraktan kılıç kaldırılsın’ tartışması!

Suudi Arabistanlı yazar Fehed Amir el Ahemdi, İslam’ın şiddet ve öldürme dini olmadığını belirtmek için “Bayraktan kılıç kaldırılsın” önerisi getirdi.

‘Bayraktan kılıç kaldırılsın’ tartışması!

 

Yazarın Twitter üzerinden yaptığı bu öneri, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Ülkesinin bayrağında bulunan kılıç sembolünün kaldırılmasını öneren yazar, bu sembolün çağımıza uygun olmadığını kaydetti, İslam dinine isnat edilen şiddet ve öldürme iddialarını reddetmek için kaldırılması gerektiğini savundu. El Ahemdi, ayrıca Suudi bayrağının 6 kez değiştirildiğini, bunun 2’sinde kılıç olmadığını da savundu. Ancak yazarın bu açıklaması farklı görüşlere neden oldu. Öneriye karşı çıkan Settam bin Halid Al Suud, “Kılıç, güç ve adaletin sembolü ve tarihimizin asil bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

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