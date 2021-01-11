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11.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bebek bakımında kayınvalide desteği

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle farklı hanelerin bir araya gelmesi yasak. Ama bir yaşından küçük bebekleri olan ailelerin, yakınlarından destek almasına izin var. Başbakan Johnson’ın kayınvalidesi de torununa bakmak için sık sık başbakanlık konutunda kalıyor

Bebek bakımında kayınvalide desteği

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de, kısıtlamalar kapsamında farklı ailelerden fertlerin bir araya gelmesi yasaklandı. Ama bir yaşından küçük bebeği olan ailelerin evlerine, çocuğun bakımına destekte bulunmak için bir yakınları gidebiliyor.

Buna da “Destek balonu” deniliyor. Wilfred adında 8 aylık bir oğulları olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson (56) ile nişanlısı Carrie Symonds’ın (32) da bu projeden faydalandığı ortaya çıktı. Johnson’ın kayınvalidesi, Symonds’ın annesi Josephine McAffee’nin, torunu Wilfred’in bakımına yardımcı olabilmek için belli aralıklarla başbakanlık konutunda kaldığı basına yansıdı.

Bebek bakımında kayınvalide desteği

Carrie Symonds ve annesi Josephine McAffee.

Annesine güveniyor

“Independent” gazetesinin kurucu ortağı Matthew Symonds ile gazetenin avukatlığını yapan Josephine McAffee’nin (73) kızı olan Carrie Symonds’ın çocuk bakımında en çok annesine güvendiği belirtildi. Osmanlı döneminden Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu olan ve başından iki nikâh geçen Boris Johnson’ın 2018’de biten evliliğinden 4, evlilik dışı ilişkisinden de 1 çocuğu var. Wilfred ile altıncı çocuğuna kavuşan Johnson ve nişanlısı Symonds, 2019’da taşındıkları başbakanlık konutunun ilk evli olmayan çifti. Muhafazakâr Parti’nin eski iletişim direktörü
Symonds, İngiltere’de 174 yıl sonra bir başbakanın en genç partneri olma özelliğine sahip.

 

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