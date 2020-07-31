‘Bebek’ davası

ABD’li oyuncu Amber Heard (34) ‘Karayip Korsanları’ filminin yıldızı aktör Johnny Depp ile 2015 - 2017 yılları arasında evli kaldı. Çift ayrıldıktan sonra birbirlerine karşı ‘şiddet davaları’ açtı. Johnny Depp, Amber Heard’ün kendisini dünyanın 9. zengini Elon Musk ile aldattığını öne sürdü. Genç oyuncu, Depp’ten boşandıktan sonra da Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu, 69.1 milyar dolarlık servete sahip Elon Musk ile aşk yaşadı.

Heard’ün yakın çevresinden Jennifer Howell, İngiliz basınına Amber Heard’ün Elon Musk’tan çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma işlemi uygulattığını açıkladı. Bir başka ifadeyle, çiftin istediği zamanda gerçekleşecek doğum için laboratuvarda yumurta ve spermleri birleştirilerek donduruldu. Ancak Howell’e göre, Amber Heard’den ayrılan Elon Musk embriyoların iptal edilmesi için dava açtı. Kamuoyuna yeni yansıyan bu iddianın şiddet davalarında da gündeme gelmesi bekleniyor. Amber Heard şimdi bir kadınla ilişki yaşıyor. Şarkıcı Grimes ile birlikte olan Elon Musk ise 7’nci kez baba oldu.