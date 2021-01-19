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19.01.2021 - 10:34 |

Bebek kanguru uçakta yolcular arasında seyahat etti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte şehrinden Virginia'da bulunan Newport News kentine resmi izinle uçan Harry adlı kangurunun görüntüleri, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bebek kanguru uçakta yolcular arasında seyahat etti

American Airlines uçağına binerken görülen bir kanguru, bagaj bölümü yerine normal bir yolcu gibi kabinde seyahat etti.

Bebek kanguru Harry, ABD'de Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinden Virginia'da bulunan Newport News kentine nakledildi.

Harry, yaban hayatı korumaya dair bir proje kapsamında hafta sonu yer değişikliği yaşadı.

Eğiticisinin eşlik ettiği Harry, uçağa binerken uçuş görevlisi Bobby Weston tarafından görüntülendi. Weston daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Videoda, yavru kangurunun yumuşak bir kese tutan bir eğitici tarafından koridora doğru çekilişi görüldü.

Kanguru keseyi takip edip tekrar zıplamadan önce kabin içinde yer yer duraksayıp etrafına bakındı.

Video, American Airlines kabin ekiplerinin yer aldığı bir Instagram hesabı olan aastews tarafından da paylaşıldı ve 23 binden fazla kez görüntülendi.

Görüntünün altındaki yazıda şu ifadeler kullanıldı: "NEDEEN hiç hayvan taşıma uçuşlarına katılmadım? NEDEN... çünkü dikkatimin hiçbir işi yapamayacak kadar dağılacağına hayli eminim.

@Ohheyitsbobbyb, yaban hayatını koruma çabasının bir parçası olarak CLT'den PHF'ye yapılan uçuşta bu küçük meleği de taşıdı. Ancak rüyamda görürdüm..."

Harry bir uçağa binen ilk sıradışı hayvan değil.

Fred adlı minyatür bir hizmet atı Şubat 2020'de ilk uçuşunu yapmıştı.

Fred'in eğiticisi Ronica Froese, yerel haber kuruluşu Fox 17'ye verdiği röportajda, Michigan'daki Grand Rapids'ten başlayıp Dallas üzerinden Kaliforniya'daki Ontario'ya yaptığı seyahatin Fred'in ilk uçak yolculuğu olduğunu söylemişti.

Froese şöyle konuşmuştu: "Hayatımın bir yılını bu atı sahip olduğu yetenek konusunda yoğun bir şekilde eğitmekle geçirmiştim ve her türlü ihtimale karşı tamamıyla hazırdım. Birinci sınıftan bölünmüş koltuklu iki bilet satın aldım, biletler ateş pahasıydı ama Fred'in ilk seferi olduğu için ve onu rahat ettirmek istediğim için bu biletleri satın aldım, ona mümkün olan en büyük genişlikte bir yer temin etmek istedim."

Fred'in Facebook sayfasında paylaşılan görüntülerde, özel bir hizmet ceketi giydirilip maske takılan midillinin, koltuğun ayak boşluğunda dururken burnunu Froese'un bacağına yasladığı görülüyordu.

Kaynak: Independent Türkçe

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