Bebekler plastikle birlikte doğuyor

Bilim insanları anne karnındaki bebeğin gelişmesini ve dış dünya ile bağlantısını sağlayan plasentada ilk kez mikroplastik parçacıklar bulundu. ‘Environment International’ dergisinde yayımlanan araştırmada, normal hamilelik ve doğum geçiren dört sağlıklı kadının plasentasında plastik parçacıklarının bulunduğu belirtildi.

Kaygı verici

Araştırmanın sonuçlarını ‘çok kaygı verici’ olarak niteleyen uzmanlar, her plasentanın sadece yüzde 4’lük kısmını incelediklerini belirterek, plasenta toplamının çok daha fazla sayıda mikroplastik içerdiğine dikkat çekti. Bilim insanları, mikroplastiklerin annenin beslenmesi veya solunumu sırasında plasentaya ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi. Ayrıca, mavi, kırmızı, turuncu veya pembe renkli olan parçacıkların renginin ambalajlardan, boya, kozmetik veya kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanabileceğini gösterdiği ifade edildi. Her biri 10 mikron büyüklüğünde (0.01 mm) olan parçacıkların kan dolaşımına da girebilmesi nedeniyle bebeklerin vücuduna da aktarılmış olabileceğini söyleyen uzmanlar, mikroplastiklerin uzun vadeli zararları olabileceğini, anne karnındaki fetüsün gelişmekte olan bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Cyborg gibi

İtalya’da San Giovanni Calibita Fatebenefratelli hastanesinde araştırmayı yürüten Antonio Ragusa, “Sanki cyborg (yarı robot) bir bebek sahibisiniz. Sadece insan hücrelerinden oluşmayan, biyolojik ve inorganik özelliklerin karışımı olan bir bebek” açıklamasında bulundu. Öte yandan, araştırmaya katılan diğer iki kadının plasentasında bu parçacıklara rastlanmaması, fizyolojik yapı veya yaşam tarzı farklılıklarının bebeğin ‘doğmadan kirlenmesini’ önleyebileceğini gösterdi.