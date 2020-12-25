Beklediği fırsat mı?

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne geçtiğimiz pazar günü düzenlenen füze saldırısı, ABD ile İran arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından, İran’a ait olduğunu iddia ettiği roketlerin fotoğraflarını paylaşarak, “Tahmin edin bu roketler neredendi? İran’dan. Irak’taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran’a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran’ı sorumlu tutarım” uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, son günlerinde İran ile gerilim yaşayacağı iddia edilen Trump yönetiminin, Tahran’a yönelik bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı.



Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılacak Trump’ın, görev süresi sona ermeden İsrail ile İran’ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti. Trump’ın, savunma kurmaylarıyla Beyaz Saray’da İran’a olası misilleme toplantısı düzenlediği öğrenildi.

‘Dikkat değiştiriyor’



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’a cevap verdi. Zarif, Irak’taki Amerikan elçiliğine saldırıyla ilgili Tahran’ı sorumlu tutan Trump’a “Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın” ifadeleriyle yanıt verdi. ABD Başkanı’nın, önceki Başkan Barack Obama’nın yeniden seçimleri kazanmak için İran’la bir savaş başlatacağına dair iddialar içeren eski mesajlarını paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ülkesindeki Kovid-19 salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekledi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Beyaz Saray’da son günlerini geçiren Trump’ın tehlikeli gerginlikler ve maceralardan kaçınması gerektiğini vurguladı.



ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü füze saldırısı düzenlenmişti. Washington yönetiminin suçladığı Irak’taki İran destekli milis gruplar, saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunmuştu.



İran’ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu “el-Alem”, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin, saldırının Bağdat’a gelerek Şii milislerin liderleriyle görüştüğünü belirtmişti. Londra merkezli Middle East Eye da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in milis gruplara, Trump görevden ayrılana kadar ABD’ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği öne sürülmüştü.