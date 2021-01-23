Aşırı yağışların gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor. Ülkenin bazı kesimlerinde Kovid-19 karantina kurallarına rağmen acil durum esnasında evlerin terk edilmesi çağrısında bulunuldu. Northwich kentinde meydana gelen sel nedeniyle, bir huzurevi de itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi. Kurtarma operasyonu esnasında çekilen karelerde, “Beklenmeyeni bekleyin” ifadesinin yer aldığı bir reklam panosunun da yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu.