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23.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Beklenmeyeni bekleyin’

İngiltere Chriistoph fırtınasının etkileriyle boğuşuyor. Ülkenin geniş kısımlarını etkileyen fırtına nedeniyle birçok bölge sel suları altında kalırken, suların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

‘Beklenmeyeni bekleyin’

Aşırı yağışların gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor. Ülkenin bazı kesimlerinde Kovid-19 karantina kurallarına rağmen acil durum esnasında evlerin terk edilmesi çağrısında bulunuldu. Northwich kentinde meydana gelen sel nedeniyle, bir huzurevi de itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi. Kurtarma operasyonu esnasında çekilen karelerde, “Beklenmeyeni bekleyin” ifadesinin yer aldığı bir reklam panosunun da yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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