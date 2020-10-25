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SeÃ§imlerden hemen sonra Litvanyaâ€™ya giden eski CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Svetlana Tikhanovskayaâ€™nÄ±n geÃ§en haftalarda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya uyarak muhalif kesimler baÅŸkent Minskâ€™te sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â

Polisin yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde, pek Ã§ok meydana giriÅŸ yollarÄ± ve merkezdeki metro istasyonlarÄ± kapatÄ±ldÄ±.Â

Nemiga Caddesiâ€™nde ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k MeydanÄ±â€™nda toplanan binlerce kiÅŸi Stella MeydanÄ±â€™na yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ellerinde Belarusâ€™un 1995 Ã¶ncesinde kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz-kÄ±rmÄ±zÄ± bayraklarla slogan atarak yÃ¼rÃ¼yen protestocular, MaÅŸerova Caddesi Ã¼zerinden ÅŸehrin diÄŸer bÃ¶lgesine yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

PROTESTOLAR HER HAFTA SONU SÃœRÃœYORÂ

Belarus'ta 9 AÄŸustos'ta yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini Aleksandr LukaÅŸenko yÃ¼zde 80,1 oy ile yeniden kazanmÄ±ÅŸ, en yakÄ±n rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise yÃ¼zde 10,12 oy alabilmiÅŸti.Â

Tikhanovskaya'nÄ±n Ã¶nderliÄŸindeki muhalefetin sonuÃ§lara karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± ve "seÃ§imlere hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla protestolar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede her hafta sonu devam eden gÃ¶sterilerde protestocular yeni seÃ§imin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkilerini azaltan, parlamento ve hÃ¼kÃ¼met sisteminin gÃ¼Ã§lenmesini isteyen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi talebinde bulunuyor.Â

LUKAÅžENKO, ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ã‡ALIÅžMALARINI BAÅžLATTIÂ

Bu arada, Belarus CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandr LukaÅŸenko ise seÃ§imlerden sonra yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, yÄ±l sonunda ya da yeni yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda geniÅŸ katÄ±lÄ±mla toplanacak olan Halk Konseyiâ€™nde anayasa deÄŸiÅŸikliklerini mÃ¼zakere edeceklerini bildirmiÅŸti. LukaÅŸenko, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunu, yasalarÄ± ihlal ederek sokakta gÃ¶steri yapanlarla aynÄ± masaya oturup gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.Â

AyrÄ±ca LukaÅŸenko, bir sÃ¼re Ã¶nce Belarus Devlet GÃ¼venlik Komitesiâ€™nde farklÄ± suÃ§lamalarla hapiste olan muhalif isimlerden de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili teklifler alarak, diyalog yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ã–te yandan LukaÅŸenko yanlÄ±larÄ± da Ã¼lkede deÄŸiÅŸik yerlerde uzun araÃ§ konvoylarÄ± oluÅŸturarak, destek eylemleri dÃ¼zenlemiÅŸlerdi.Â

SeÃ§imlerden sonra Litvanyaâ€™ya geÃ§erek bu Ã¼lkede yaÅŸamaya baÅŸlayan eski CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Svetlana Tikhanovskaya, Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinin baÅŸkentlerinde baÅŸta Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel olmak Ã¼zere bazÄ± devlet baÅŸkanlarÄ± ve politikacÄ±larla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek Ã¼lkede iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi konusunda yardÄ±m istemiÅŸti.Â

RADÄ°KAL GRUPLAR SOKAÄžA Ã‡IKTIÂ

LukaÅŸenkoâ€™nun muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra Tikhanovskaya, taraftarlarÄ±nÄ±n daha sert olmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bunun Ã¼zerine bazÄ± radikal gruplar sokaklara Ã§Ä±karak yollarÄ± trafiÄŸine kapatmÄ±ÅŸ, gece yarÄ±sÄ± bazÄ± polis araÃ§larÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ailelerini ve LukaÅŸenko yanlÄ±sÄ± kimseleri tehdit etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±.Â

13 Ekimâ€™de â€˜Ã¼ltimatomâ€™ adÄ± altÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Tikhanovskaya, LukaÅŸenkoâ€™ya istifa etmesini ve siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. 25 Ekimâ€™de taraftarlarÄ±nÄ± protesto gÃ¶sterileri yapmak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±ran Tikhanovskaya, 26 Ekimâ€™den itibaren de genel grev yapÄ±lmasÄ±, yollarÄ±n araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lmasÄ± ve yerli Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±n alÄ±nmamasÄ± iÃ§in eylem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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