Belarus’ta işkence iddiaları

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko yüzde 80,1, Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10,12 oy aldı. Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor. Svetlana Tikhanovskaya’nın seçim karargahından yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığı savunularak, sonucun tanınmayacağı duyuruldu. Tihanovskaya, ülkedeki tüm belediye başkanlarını hafta sonu barışçıl eylemler düzenleme çağrısı yaptı. Adaylardan Andrey Dmitriyev ise, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına muhalefet tarafından yapılan bütün itirazların Merkez Seçim Komisyonunca reddedildiğini belirtti.

Öte yandan ülkede protesto gösterileri de devam ediyor. Gözaltına alınan 6.700 kişiden bazıları serbest bırakıldı. Bu kişiler kötü muameleye maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini ifade ediyor. Gece geç saatlerde hapishanelerden çıkanların ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bazı kişiler ise ambulanslarla taşındı. İnsan hakları aktivistleri ve gözlemciler polisin gözaltındaki protestoculara şiddet uyguladığına dair kanıtların arttığını söylüyor. Uluslararası Af Örgütü, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin “yaygın işkenceye” işaret ettiğini açıkladı.

AB: Yaptırım gerekli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus’ta demokrasi ve insan haklarını ihlal edenlere yönelik ilave yaptırımın gerekli olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, “Bugün bir araya gelecek AB dışişleri bakanlarının, Belarus halkının temel özgürlüklerine ve demokrasiye verdiğimiz önemi ortaya koyacağından eminim” değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Ağustos’ta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin “özgür ve adil olmadığını” belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini bildirmişti.