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31.03.2020 - 14:44 | | AA

Son dakika haber: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, corona virüsü nedeniyle öldü

Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, corona virüsü nedeniyle öldü

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (Sciensano) Virolog Prof. Dr. Steven Van Gucht, Kovid-19'a ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkede 12 yaşında bir kızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"3 gün süren ateşlenmenin ardından aniden fenalaştı." diyen Van Gucht, "Bu durum, bizi gerek ebeveyn gerek insan olarak gerçekten etkiledi. Bu olay, bize tüm yaş gruplarının komplikasyon geliştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumu "son derece istisnai" olarak nitelendiren Van Gucht, "Neden bazen bir şeylerin yanlış gittiğini bilmiyoruz." dedi.

Daha önce Fransa 'da 16, Portekiz'de 14 yaşındaki iki hasta, salgın dolayısıyla yaşamını yitirmişti.

BELÇİKA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 876 yeni hastanın teşhis edilmesiyle ülke genelinde Covid-19 vaka sayısı 12 bin 775’e yükseldi, 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 705 oldu.

485 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla hastanedeki Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 920’ye yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 1021 oldu.

DAĞITILAN 100 BİN MASKE, TIBBİ KULLANIMA UYGUN DEĞİL

Öte yandan yerel medyadaki haberde, Belçika'da Flaman hükümetinin hastanelere dağıttığı 100 bin maskenin tıbbi kullanıma uygun olmadığı bildirildi.

Kovid-19'dan korunmak için dağıtılan maskelerin sanayi kullanımına uygun olduğu kaydedildi.

Altınlarını dolandırıcıya kendi elleriyle verdiAntalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Telefondaki şahsın Manavgat’ta işlenen cinayete kendi adının karıştığını söylemesi üzerine ne yapacağını şaşıran yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek altınların bulunduğu diğer evine gidip 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kendi eliyle teslim etti. Polis güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği dolandırıcıları arıyor.
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