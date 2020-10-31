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31.10.2020 - 10:54 | | DHA

Belçika’da 24 saatte 20 bin 56 yeni koronavirüs vakası!

Belçika’da son 24 saatte 20 bin 56 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 412 bin 314’e ulaştı.

Belçika’da 24 saatte 20 bin 56 yeni koronavirüs vakası!

Belçika’da son 24 saatte 20 bin 56 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 412 bin 314’e yükseldi. Ülkede 144 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 452’ye ulaştığı açıklandı.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.
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