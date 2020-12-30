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30.12.2020 - 14:43 | | AA

Belçika'da korona vakalarında düşüş sürüyor!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'da alınan tedbirlerle yeni vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Belçika'da korona vakalarında düşüş sürüyor!

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ekim ayından beri devam eden salgınla mücadele tedbirleri sayesinde, günlük yeni vakalar iki ay önce kaydedilen ortalama 15 binli sayılardan 1800'e kadar indi.

Ülkede şu ana kadar 641 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 361 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Halihazırda hastanelerde 2 bin 423 kişi tedavi görüyor, bu kişilerin 499'u yoğun bakımda bulunuyor.

Ekim ayında ikinci dalganın vurduğu Belçika'da kasım başında hastanelerde yoğunluk çok artmış, ülkedeki 2 bin yoğun bakım yatağının 1500'ü dolunca hükümet yeniden salgın tedbirlerine başvurmuştu.

Bunlar arasında gece sokağa çıkma kısıtlaması, temel ürünlerin satıldığı mağazalar haricindeki dükkanların kapatılması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.
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