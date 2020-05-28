28.05.2020 - 14:37 | | DHA
Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 24 ölüm
Belçika’da son 24 saatte corona virüs (Covid-19) nedeniyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 388’e yükseldi.
Ülkede 24 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 388’e; toplam vaka sayısı ise 257 artarak 57 bin 849’a ulaştı.
Bakan Soylu, 'Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştuBakan Soylu, Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı dillerimiz farklı ama hepimiz aynı hikayenin aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın, göçün duygusunu, sanatını, insanları nasıl da kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi dedi.