MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 24 ölüm
ABONE OL
28.05.2020 - 14:37 | | DHA

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 24 ölüm

Belçika’da son 24 saatte corona virüs (Covid-19) nedeniyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 388’e yükseldi.

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 24 ölüm

Ülkede 24 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 388’e; toplam vaka sayısı ise 257 artarak 57 bin 849’a ulaştı.

 

Bakan Soylu, 'Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısında konuştuBakan Soylu, Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı dillerimiz farklı ama hepimiz aynı hikayenin aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın, göçün duygusunu, sanatını, insanları nasıl da kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Askerlik yerleri sorgulama linki için TIKLA! e-Devlet er sınıflandırma askerlik yeri-celp sonuçları açıklandı mı 2020, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri sorgulama linki için TIKLA! e-Devlet er sınıflandırma askerlik yeri-celp sonuçları açıklandı mı 2020, saat kaçta açıklanır?

Sıradaki Haber