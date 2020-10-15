Belediye Başkanı açıkladı: 'Yüksek tehdit'

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, koronavirüs kısıtlamaları bakımından başkentin "yüksek tehdit" seviyesine yükseltilme eşiğinde olduğunu söyledi.

İngiltere'de vaka sayılarına göre kısıtlamalar içeren üç aşamalı koronavirüs önlem planı bu hafta devreye girdi.

Han, "çok kısa bir zaman içinde, belki bu hafta", Londra'nın şu anda en düşük kademeyi ifade eden "orta tehdit" aşamasından, "yüksek tehdit" aşamasına çıkarılması kararının alınacağını belirtti. Bu hane halklarının bir araya gelmemesi anlamı taşıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Han'ın, daha fazla kısıtlamalara geçilmesi halinde başkente finansal desteğin artırılması talebiyle Başbakan Boris Johsnon'a mektup yazdığı belirtiliyor.

Londra'da Çarşamba günü 1722 yeni vaka tespit edildi. 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730 ile İngiltere'nin dokuz bölgesi içinde altıncı sırada geliyor.

İngiltere genelinde dünkü vaka sayısı 20 bine yaklaşmıştı.