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29.04.2020 - 14:16 | | DHA

Belediyeden corona virüsle mücadelede ilginç yöntem

Ukrayna’nın dördüncü büyük şehri olan Dnipro’da belediye, corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin yaşadığı apartmanların girişine, apartmanda koronavirüs hastasının bulunduğuna ilişkin uyarı yazısı astı. Belediyenin uygulamanın corona virüs salgınıyla mücadeleye dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi.

Belediyeden corona virüsle mücadelede ilginç yöntem

Ukrayna’nın dördüncü büyük şehri olan Dnipro’da belediye, corona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin farklı bir yöntemi uygulamaya geçirdi. Dnepro Belediyesi, şehir genelinde 150 kadar binanın girişine "dikkat corona virüs hastası var" yazılı duyuru yapıştırdı.

Belediye görevlilerinin de virüs tespit edilen hastaların bulundukları apartmanları daha sık temizledikleri ve o apartmanda yaşayanlara, bakteri öldürücü malzemeler dağıttığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, belediyenin internet sitesinde, şehirde coron avirüs vakalarının tespit edildiği kişilerin yaşadığı mahalle ve sokakları gösteren ve sürekli güncellenen haritaların yayımlandığı ifade edildi.

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