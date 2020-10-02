Belirtisiz vaka bulaştırıyor mu?

İsviçre’de yapılan bir araştırma ise asemptomatik vakaların yüzde 80’inin sonradan semptom gösterdiğini ortaya koydu. 26 Eylül’de PLOS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre de “gerçek asemptomatik” vakalar toplam enfeksiyon sayısının sadece yüzde 20’sini oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise geçen aylarda “Kovid-19’un kuluçka süresi, yani virüse maruz kalarak enfekte olmakla semptomların ortaya çıkması arasındaki süre ortalama olarak 5-6 gün sürüyor, 14 güne çıkabiliyor. Aynı zamanda pre-semptomatik olarak da bilinen bu dönemde bazı enfekte kişiler bulaştırıcı olabilir. Dolayısıyla pre-semptomatik bir vakadan, semptomlar görülmeden de bulaş olabilir” açıklaması yapmıştı. Pek çok uzman da salgının yayılmasındaki “itici gücün” insanların arasında dolaşan asemptomatik vakalar olduğunu belirtiyor.