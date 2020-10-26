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26.10.2020 - 07:00 |

‘Ben size yarımı getirdim’

ABD’nin NBC kanalında yayımlanan “Saturday Night Live” adlı gösteriye bu hafta ünlü İngiliz şarkıcı Adele (32) ev sahipliği yaptı.

‘Ben size yarımı getirdim’

Uyguladığı diyetle 45 kilo vererek incelen Adele, programda zayıflamasıyla ilgili espri yaptı. Şarkıcı, “Ben size yarımı getirdim. Biliyorsunuz koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar var. Ben de bu kısıtlamalar dolayısıyla hafif bir yolculuk yapmak adına size bedenimin yarısıyla geldim” diyerek esprili yönünü de gözler önüne serdi. Adele, 5 yıl aradan sonra yeni bir albüm üzerinde çalıştığını da açıkladı.

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