Berlin'de çiftçilerden traktörlü protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Berlin'e traktörleriyle gelen yüzlerce çiftçi Tarım Bakanlığına ilerleyerek Bakan Julia Klöckner ile görüşmek istedi fakat bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemciler, çiftçilerin de iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Çiftçilerin protesto gösterisinde traktörlerine, "Tatil, cep telefonu, otomobil ve eğlence araçları hepsi pahalı şeyler ve bunlar tüketiciler için çok önemli oluyor. Ancak tarımın ve çiftçiliğin ölmesi, ürünlerin adil bir fiyatla satışa sunulması siyasetçiler ve tüketiciler için önemsiz görülüyor" ve "İdeoloji karın doyurmaz" yazılı pankartlar asmaları dikkati çekti.

Almanya'da çiftçiler hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirler ve yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirilmesi kararının kaldırılmasını talep ediyorlar.

Çiftçiler daha sonra traktörleriyle Çevre Bakanlığı önüne giderek protestolarını orada devam ettirdiler.