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10.06.2020 - 16:16 | | AA

Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı

İtalya'da 60 yaşında bir kadın, beyin tümörü ameliyatı sırasında ülkeye özgü kızartılarak tüketilen zeytin dolmaları hazırladı.

Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı

BBC'nin haberine göre, Ancona kentindeki Riuniti hastanesinde uyutmadan yapılan beyin ameliyatı esnasında hasta, zeytin içlerini doldurdu.

Beyin cerrahı Roberto Trignani, Ansa ajansına yaptığı açıklamada, 11 tıbbi personelin yer aldığı, iki buçuk saat süren operasyonun "çok iyi geçtiğini" belirtti.

Hastasının ameliyat masasında bir saat içinde 90 zeytin doldurduğunu ifade eden Trignani, "Bu, beyin fonksiyonları üzerinde çalışırken hastayı izlememizi ve hareketlerimizi kontrol etmemizi sağlayan bir yöntem." dedi.

Beynin görme, hareket veya konuşmadan sorumlu bölgelerini etkileyen tümörler gibi bazı nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için başvurulan, hasta uyanıkken yapılan beyin tümörü ameliyatı esnasında hastaya sorular sorulabiliyor.

İtalya'nın Marche bölgesine özgü, geleneksel adı "olive ascolane" olan zeytin kızartması, içi terbiyeli etle doldurulmuş çekirdeksiz yeşil zeytinlerin un, yumurta ve ekmek kırıntılarına bulanarak kızartılmasıyla hazırlanıyor.

İngiltere'de bir müzisyen şubat ayında beyin tümörü ameliyatı sırasında keman çalmıştı. Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları müzisyen kadından hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için keman çalmasını istemişti.

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