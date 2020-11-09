Biden: Birleştiren başkan olacağım

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, önceki akşamki zafer konuşmasında birleştirici bir ton kullandı. Trump destekçilerine seslenen Biden, “Birbirimize şans verelim” dedi ve “Başkan Trump’a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim. Sert söylemi bir kenara bırakma, atmosferi sakinleştirme, birbirimize tekrardan bakma ve birbirimizi dinleme zamanı. Rakiplerimizi düşman olarak görmeyi bırakalım” ifadelerini kullandı. Biden, “Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım” şeklinde konuştu. Bugüne kadar en çok oy alan başkan olduğunu vurgulayan Biden, Pazartesi günü koronavirüs danışmanlarını açıklayacağını, aralarında alanının en iyi bilim insanlarının da olacağını söyledi. Biden “Bu gece tüm dünya Amerika’yı izliyor ve Amerika’nın dünya için bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ise, Delaware eyaletinde yaptığı zafer konuşmasında “Umudu, birliği, nezaketi, bilimi ve hakikati seçtiniz” dedi. Harris, konuşmasında 19 yaşında Hindistan’dan ABD’ye gelen annesi Shyamala Gopalan’dan da bahsetti ve “Belki bu anı tam olarak hayal etmemişti, ama böyle bir anın mümkün olduğu bir Amerika’ya derinden inanıyordu” dedi. Harris siyah, Asyalı, beyaz, Latin ve yerli kadınların mücadelesinin bugün bunu mümkün kıldığını söylerken, “Bu göreve gelen ilk kadın olabilirim ama son kadın olmayacağım” dedi. Seçilmiş başkan Biden’ı öven Harris, “Dünyanın saygı duyacağı bir başkan seçtik” dedi.

İkna çalışması

Öte yandan Donald Trump ise yenilgiyi kabul etmiyor. Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek “Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım” ifadesini kullandı. Gözlemcilerin oy sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini savunan Trump, oy işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, “Milyonlarca postayla oy, bunu talep etmeyen kişilere gönderildi” yorumunda bulundu. Trump, seçimleri Joe Biden’ın kazandığının açıklanması üzerine yaptığı yazılı açıklamada da seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, “Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” ifadelerini kullanmıştı. Trump, iddialarını pazartesi günü mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Mahkeme, oy farkının çok az olduğu yerlerde yeniden sayım kararı verebilir.

Bununla birlikte Trump’a yakın isimlerin kendisini artık sonuçları kabul etme konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara göre, Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, bu konuda görüşmeler yapıyor. Takvimin normal olarak işlemesi durumunda, Biden 20 Ocak’ta görevine resmen başlayacak.

Tebrik mesajı yağdı

Joe Biden’ın seçimi kazanmasının ardından deneyimli siyasetçiye tüm dünyadan tebrik mesajı yağdı. Bunlardan bazıları şöyle: İngiltere Başbakanı Boris Johnson “ABD bizim en önemli müttefikimiz. İklim değişiminden ticaret ve güvenliğe, ortak önceliklerimiz için yakın bir şekilde çalışmayı bekliyorum” ifadelerine yer verdi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ‘iki ülke arasındaki dostluğun vazgeçilmez olduğunu’ söylerken, Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Batı ülkelerinin yeniden “bir takım olarak” çalışmasını istediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Amerikalılar başkanlarını seçti. Joe Biden ve Kamala Harris’e tebrikler!” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Biden ve onun yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Biden ve Harris’e ayrı ayrı mesajlar yazarak tebriklerini sundu. Trump’ın koltuktan indirmek için yoğun çaba sarf ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Biden’ı kutladı.