Biden dönemi panik alışverişini tetikledi: Silahlar yok satıyor

Göreve başlayacak Biden yönetiminin silah kontrolü konusunda daha sıkı önlemler alacağı korkusu, ateşli silah satışlarını alevlendirdi. Glock marka tabancalar ve yarı otomatik silahlar raflardan kapış kapış alınıyor ve hatta bazı mağazalarda tükenmiş durumda.

Başkan seçilen Joe Biden'in seçim vaatleri arasında silah şiddetini bitirmek de vardı. Bu vaat saldırı silahlarının yasaklanmasını, silahlara dair özgeçmiş kontrolünü ilgilendiren yasal boşlukların kapatılmasını, silah stokçuluğunu sınırlandırmayı ve ateşli silahların internet üzerinden satışına son vermeyi içeriyordu.

Forbes'un haberine göre, süregiden koronavirüs pandemisi yüzünden zaten yüksek seviyede olan ateşli silah satışlarını daha da körükleyen şey bu kısıtlama beklentisi.

Kaliforniya'daki Poway Weapons & Gear'dan silah mağazası müdürü Danielle Jaymes, Forbes'a şunları söyledi: "Çok sayıda AR satıyoruz. AR'ları duvarda tutamıyorum gerçekten. Birçok kişi, seçilmiş başkanımız ve seçilmiş başkan yardımcımızın bahsettiğini duyduğumuz saldırı silahı yasağı karşısında endişe duyuyor."

Gerçekten de silah kontrolüne dair görüşleriyle silah meraklılarını endişelendiren sadece Biden değil; seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris de uzun zamandır silah kontrolü konusunda daha katı yasaları destekliyor. Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yaptığı süre boyunca silahlı suçlar için ağır cezaları destekleyen Harris, ayrıca silah yasalarını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatılması için öncülük yapmıştı.

Ve Harris kampanya gezisindeyken CNN'de yayımlanan bir açık oturumda şunları söylemişti: "Seçildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne kendilerine çekidüzen verip silah güvenliğine dair makul yasalar çıkarma cesareti bulmaları için 100 gün mühlet vereceğim. Eğer bunu başaramazlarsa yürütme yetkimi kullanacağım."

Demokrat bir başkanın göreve başlaması öncesinde silah satışlarının artması alışılmadık bir durum olmasa da Harris ve Biden'ın vaatleri ciddiye alınmış gibi görünüyor.

Silah satışlarını takip ve analiz eden Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı'nın Halkla İlişkiler Müdürü Mark Oliva, Biden'ın seçim zaferinden önce bile seçimleri kazanacağı ciddi oranda tahmin edildiği için, ekim ayında ateşli silah satışlarının önceki yıla nazaran yüzde 60 daha yüksek olduğunu CNN'e söyledi. Olivia, "Sektör, Biden kampanyasının sözüne güveniyor" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe