Biden: Süreç zorlu olacak

İran’la yaşanan ihtilaflara değinen ve Donald Trump yönetiminin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri döneceğini kaydeden Biden, “Ancak bu süreç zorlu olacak” dedi. Bölgeyi istikrarsızlaştıran hassas füzelerin varlığına dikkati çeken ancak bölgede biraz olsun istikrar sağlamanın en iyi yolunun öncelikle İran’ın nükleer programıyla ilgilenmek olduğunu kaydeden Biden, “İran’ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi” ifadelerini kullandı.

İtiraza rağmen yasaya onay!

Seçilmiş ABD başkanı Joe Biden’dan gelen olumlu sinyallere rağmen İran’da “nükleer faaliyetleri hızlandıracak” yasa tasarısı itirazlara rağmen onaylandı. Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor. İran, yasayla, uluslararası müfettişlerin nükleer tesislerdeki denetimlerini de sınırlandıracak.

Tasarı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen onayladı. Tasarının onaylanmasının ardından duruma tepki gösteren Ruhani “Bırakın da Birleşmiş Milletler’de diplomasi alanında ABD’yi defalarca mağlup edenler işini yapsın” dedi.