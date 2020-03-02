Biden yeniden yarışta

ABD’de başkanlık yarışı devam ederken, Güney Carolina’da yapılan Demokratların ön seçiminde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerine fark atarak birinci oldu. ABD’de 3 Şubat’ta başlayan ön seçim takviminde 4’üncü sırada yer alan Güney Carolina’da, Demokrat aday adayları arasındaki yarışta anketlerdeki sonuç gerçekleşti. Iowa, New Hamsphire ve Nevada’da varlık gösteremeyen Biden, şeytanın bacağını kırarak Güney Carolina’da rakiplerini geride bıraktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, oyların yaklaşık yüzde 48’ini aldı. İlk 3 eyaletin 2’sinde ipi göğüsleyen Senatör Bernie Sanders ise Güney Carolina’da oyların ancak yüzde 20’sini alabildi. Milyarder iş adamı Tom Steyer yüzde 11 ile üçüncü sırada kaldı ve yarıştan çekildiğini açıkladı. Sürpriz isimlerden Pete Buttigieg ise yüzde 8’de kaldı. Cumhuriyetçilerin yarıştaki adayı Başkan Donald Trump’a verdikleri desteğin bir göstergesi olarak Güney Carolina’daki Cumhuriyetçi Parti, eyalette ön seçim yapmama kararı almıştı.

Biden beklendiği üzere siyahilerin büyük desteğini aldı ve rakiplerine fark attı.

Yarın çok kritik

3 Şubat’ta Iowa’da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders’ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat’ta New Hamsphire ve 22 Şubat’ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı. Sanders halen favori konumda olsa da, Biden’ın bu son zaferi ‘Süper Salı’ olarak anılan ve 14 eyaletin sandığa gittiği seçim günü öncesi dengeleri değiştirdi. Rakiplerine fark atarak büyük moral toplayan Biden’ın bu sonuçla yeniden yarışın içine girdiği ifade ediliyor.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia’nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor. Yarın yapılacak ön seçimlerin sonucunda adaylık yarışındaki son durum büyük oranda belli olmuş olacak. 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da koltuğa oturacak.

Süper Salı nedir?

Süper Salı, ABD’deki başkanlık adaylığı yarışının en önemli dönemeçlerinden birini temsil ediyor. Bu yıl 3 Mart’a denk gelen 14 eyaletin sandığa gittiği ön seçimin sonuçları büyük önem taşıyor. Genellikle, Süper Salı’dan çıkan sonuçların ardından özellikle çekişmeli yarışlarda aşağı yukarı hangi ismin partinin adaylığını kazanacağı da netleşmiş oluyor. ABD’de eyaletlerde Şubat ayında başlayan ön seçimlerin Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. Ancak, özellikle Süper Salı ve hemen takip eden iki hafta içinde yapılacak diğer ön seçimlerle birlikte adayın da Mart ortasında belli olacağı tahmin ediliyor.