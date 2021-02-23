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23.02.2021 - 21:31 | | DHA

Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüs böyle yayılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyodaki Aoyama Gakuin Üniversitesinden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesinden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi. Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.

Bilim insanları ortaya çıkardı Koronavirüs böyle yayılıyor


Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 8- 14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Orduda, alınan kısıtlamalara, misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesi, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılmasının da yer aldığı ek tedbirler getirildi.
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