Bilim insanları ortaya çıkardı! Koronavirüs böyle yayılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesinden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi. Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.







