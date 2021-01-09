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09.01.2021 - 18:52 | | DHA

Bill Gates kolları sıvadı! Bu kez...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçtiği belirtildi. Gates'in satın almak istediği havacılık şirketi için 4.3 milyar dolar teklifte bulunduğu ifade edildi.

Bill Gates kolları sıvadı! Bu kez...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesmentın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviationı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi. 

Cascade'in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu. İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates'in bu hamlesi tepkilere neden oldu.

Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi.
Gates'in, Şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı açıklanmıştı.

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